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«Динамо» — «Спартак»: прогноз на дерби

«Динамо» — «Спартак»: прогноз на дерби
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру «Динамо» — «Спартак».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.96.

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Как раз после поражения от красно-белых Марцел Личка был выдворен из клуба. Бело-голубые непременно настроены отомстить.

После зимнего перерыва результативность подопечных Деяна Станковича снизилась. Участились случаи потери очков. Красно-белые выиграли только три из восьми предыдущих матчей чемпионата России. В последних двух уступили ЦСКА (1:2) и не смогли победить замыкающий турнирную таблицу «Факел» (0:0).

Результаты и качество игры «Спартака» заметно ухудшились. Однако «Динамо» же получилось победить. Вот что значит правильный настрой. Красно-белые спустились на четвёртое место в турнирной таблице первенства. Дополнительная мотивация на предстоящую встречу — закончить сезон в призёрах. Для этого надо обязательно выигрывать.

Выявить фаворита при таком раскладе невозможно. Однако так и напрашивается ставка на ОЗ + ТБ 2.5 мяча. Три последних очных матча завершились именно так. У соперников имеется крен в атаку и не всегда качественно отыгрывает оборона. Хорошие предпосылки для интересного результативного дерби. После такого отпадает вопрос: зачем смотреть встречу.

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