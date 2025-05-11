Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Назван самый вероятный счёт матча «Барселона» — «Реал» Мадрид

Назван самый вероятный счёт матча «Барселона» — «Реал» Мадрид
Аудио-версия:
Комментарии

11 мая, в воскресенье, в матче 35-го тура испанской Примеры «Барселона» примет «Реал». «Эль класико» пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 17:15 мск.

Материалы по теме
Контрольный в голову. «Барселона» обыграет «Реал» в четвёртый раз
Контрольный в голову. «Барселона» обыграет «Реал» в четвёртый раз

Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.95, что равно приблизительно 51% вероятности.

Победа «Реала» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.33. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.31.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (8.50). Победа «Барселоны» идёт за 9.40, на точный счёт 2:2 выставлен коэффициент 9.50.

Чуть ниже оценивается вероятность победы «Реала» 2:1 (12.0) и точного счёта 3:1 в пользу каталонцев (12.5).

Материалы по теме
Борьба за «Золотой мяч»: Салах повысит ставки в матче «Ливерпуль» — «Арсенал»
Борьба за «Золотой мяч»: Салах повысит ставки в матче «Ливерпуль» — «Арсенал»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android