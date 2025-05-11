Назван самый вероятный счёт матча «Барселона» — «Реал» Мадрид

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11 мая, в воскресенье, в матче 35-го тура испанской Примеры «Барселона» примет «Реал». «Эль класико» пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 17:15 мск.

Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.95, что равно приблизительно 51% вероятности.

Победа «Реала» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.33. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.31.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (8.50). Победа «Барселоны» идёт за 9.40, на точный счёт 2:2 выставлен коэффициент 9.50.

Чуть ниже оценивается вероятность победы «Реала» 2:1 (12.0) и точного счёта 3:1 в пользу каталонцев (12.5).