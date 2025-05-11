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«Барселона» — «Реал»: прогноз и ставки на матч 11 мая

«Барселона» — «Реал»: прогноз и ставки на матч 11 мая
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11 мая, в воскресенье, в матче 35-го тура испанской Примеры «Барселона» примет «Реал». «Эль класико» пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 17:15 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.95, что равно приблизительно 51% вероятности.

Победа «Реала» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40.

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Реал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.33.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.31.

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