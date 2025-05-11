«Ливерпуль» — «Арсенал»: букмекеры назвали фаворита

11 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» примет «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск. Главный судья — Энтони Тейлор.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.05, что равно примерно 47% вероятности.

Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 3.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Ливерпуль» — «Арсенал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.