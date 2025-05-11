Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ливерпуль» — «Арсенал»: букмекеры назвали фаворита

«Ливерпуль» — «Арсенал»: букмекеры назвали фаворита
Комментарии

11 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» примет «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск. Главный судья — Энтони Тейлор.

Материалы по теме
Борьба за «Золотой мяч»: Салах повысит ставки в матче «Ливерпуль» — «Арсенал»
Борьба за «Золотой мяч»: Салах повысит ставки в матче «Ливерпуль» — «Арсенал»

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.05, что равно примерно 47% вероятности.

Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 3.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Ливерпуль» — «Арсенал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Материалы по теме
Контрольный в голову. «Барселона» обыграет «Реал» в четвёртый раз
Контрольный в голову. «Барселона» обыграет «Реал» в четвёртый раз
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android