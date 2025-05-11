«Ливерпуль» — «Арсенал»: определён самый вероятный счёт

11 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» примет «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск. Главный судья — Энтони Тейлор.

Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.05, что равно примерно 48% вероятности. Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 3.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (6.40). Следом идёт победа «Ливерпуля» 2:1 (8.60) и 1:0 в пользу мерсисайдцев (9.20).

Заключить пари на ничью 2:2 предлагают за 9.50.