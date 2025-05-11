Назван фаворит дерби «Динамо» — «Спартак»

11 мая состоится матч 28-го тура чемпионата России, в котором «Динамо» примет «Спартак». Московское дерби пройдёт на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.50, что равно 39% вероятности.

Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 2.88. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Динамо» Москва — «Спартак» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.