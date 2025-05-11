«Динамо» — «Спартак»: букмекеры спрогнозировали точный счёт

11 мая состоится матч 28-го тура чемпионата России, в котором «Динамо» примет «Спартак». Московское дерби пройдёт на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.50, что равно 39% вероятности.

Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 2.88. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (6.40). Заключить пари на победу «Спартака» 2:1 предлагают за 9.40, точный счёт 2:1 в пользу «Динамо» доступен за 9.80.

Чуть ниже оценивается вероятность ничьей 2:2 (10.0).