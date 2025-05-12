«Флорида» — «Торонто»: прогноз на четвёртый матч серии НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на четвёртую встречу серии «Флорида» — «Торонто».

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы + «Флорида» не проиграет за 1.85.

Серия обещает получиться совсем затяжной. Дело в том, что «Флорида» в последнее время очень хорошо проводит домашние встречи конкретно с «Торонто». За два года соперники встретились в США теперь уже семь раз, и в шести случаях победителями выходили «Пантерз». Есть основания полагать, что сумеют закрепить свой успех.

По серии с «Оттавой» сложилось впечатление, что «Мэйпл Лифс» довольно тяжело даются выезды в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Если во время регулярки они были одними из лучших по числу набранных очков в гостях, то из трёх выездных встреч с достаточно скромными соперниками «Сенаторз» выиграли в основное время только одну при одном поражении.

«Флорида» является действующим чемпионом, она в принципе сильнее. Плюс наверняка мобилизует силы после недавней победы. Скорее всего, соперники продолжат показывать результативный хоккей, но «Пантерз» должны снова выиграть и восстановить баланс в серии. Счёт предстоящего матча может быть в районе 4:3. Вероятно, даже по итогам овертайма.