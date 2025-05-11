«Даллас» — «Виннипег»: прогноз на третий матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на третью встречу серии «Даллас» — «Виннипег».

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.90.

Начав серию с выездной победы, «Даллас Старз» проиграл «Виннипег Джетс» во втором матче. Причём уступил всухую — со счётом 0:4. Таким образом, «Виннипег» напомнил, кто всё-таки стал лучшим в регулярном чемпионате НХЛ. Кроме того, это намёк на то, что данное противостояние может затянуться.

В первом раунде Кубка Стэнли и «Старз», и «Джетс» демонстрировали результативный хоккей. Бывало, что «Старз» обыграют «Колорадо Эвеланш» со счётом 6:2, а от «Джетс» достанется «Сент-Луису» — 5:3. Однако очная серия «Старз» и «Джетс» пока получается достаточно лаконичной: девять шайб на двоих за две игры.

И причина здесь историческая. «Даллас» и «Виннипег» в очных встречах не могут забросить на двоих больше пяти шайб с ноября 2022 года. Это уже приличный срок. И, судя по нынешним играм, предпосылок к изменению не видно. В общем, берём «низ» по голам.