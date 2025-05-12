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«Пари НН» — «Крылья Советов»: прогноз на матч в Нижнем Новгороде

«Пари НН» — «Крылья Советов»: прогноз на матч в Нижнем Новгороде
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу «Пари НН» — «Крылья Советов».

Ставка: «Крылья» победят за 2.65.

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У самарцев дела идут повеселее. После зимнего перерыва ходили слухи об отставке Игоря Осинькина. Не без труда, но всё же опытный тренер исправил ситуацию. Его подопечные проиграли только одну из шести предыдущих встреч первенства. Поднялись на 10-ю строчку.

Не последнюю роль в улучшении результатов сыграло возвращение Антона Зиньковского (аренда до конца сезона). Состав «Крыльев Советов» становится всё ближе к тому, который был бы без продажи ключевых игроков. Ещё бы Максима Глушенкова и Никиту Салтыкова обратно. Да только кто ж их отдаст?

Впрочем, и без этого в атаке Иван Сергеев справляется весьма неплохо. Лидер самарцев забил в пяти из шести последних матчей первенства. Не отличился во встрече с московским «Динамо» (1:3). Опасность таится в том, что поражение от бело-голубых может выбить подопечных Осинькина из колеи.

Но, как ни посмотри, «Крылья Советов» — фаворит. Временами самарцам не хватает слаженности в оборонительных действиях. Однако в целом они показывают куда более зрелый и качественный футбол, нежели нижегородцы. Гораздо чаще создают моменты, больше забивают, лучше цепляются за очки. Зацепятся в этот раз сразу за три.

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