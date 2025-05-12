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«Пари НН» — «Крылья Советов»: прогноз и ставки на матч в Нижнем Новгороде

«Пари НН» — «Крылья Советов»: прогноз и ставки на матч в Нижнем Новгороде
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12 мая состоится матч 28-го тура чемпионата России, в котором «Пари Нижний Новгород» примет «Крылья Советов».

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Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры не могут выявить фаворита. Сделать ставку на победу «Пари НН» предлагается с коэффициентом 2.65, что составляет примерно 36% вероятности.

Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 2.75. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Пари НН» — «Крылья Советов» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79. Гол в каждом тайме идёт за 1.75.

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