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«Аталанта» — «Рома»: стал известен фаворит матча чемпионата Италии

«Аталанта» — «Рома»: стал известен фаворит матча чемпионата Италии
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12 мая в Бергамо состоится матч чемпионата Италии по футболу между «Аталантой» и «Ромой». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

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Букмекеры уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 2.00, что равно 50% вероятности.

Победа «Ромы» оценивается коэффициентом 4.30. Ничейный же исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Аталанта» — «Рома» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.87.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.

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