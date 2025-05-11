«Акрон» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Акрон» – «Ахмат» в 28-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Ахмата» за 2.12.

«Тольяттинский «Акрон» дома будет принимать «Ахмат». «Акрон» после победы над махачкалинским «Динамо» практически обеспечил себе спокойную жизнь на финише сезона, и, как сказал Тедеев, это самые важные три очка в 2025 году. В прекрасной форме Дзюба, забивает в каждом матче. И вот это спокойствие, наверное, должно сейчас команде передаться. «Акрон» должен сыграть в удовольствие, сыграть в кайф, сыграть дома, пусть и условно дома, на своём стадионе «Солидарность Арена» в Самаре против «Ахмата» легко и непринуждённо.

«Ахмат» в непростой ситуации. В последних турах он не выигрывает, даже несмотря на то что все расхваливают «Ахмат» за качество игры. Реализация подводит. Но вот после двух поражений подряд сыграли вничью с ЦСКА. И Ташуев расценил этот результат как положительный. И в раздевалке своим футболистам он сказал, что дорогу осилит идущий. А идёт «Ахмат» правильно, по мнению главного тренера.

Здесь «Ахмату» нужна победа, очень нужна, потому что на финише ещё играть с Махачкалой непростой матч, да и с «Зенитом» также будет очень сложно играть. Для грозненцев этот матч, как шанс взять три очка, которые практически гарантируют спокойную жизнь на финише, в концовке чемпионата.

Я думаю, что удача повернётся лицом к «Ахмату», он своё в Самаре возьмёт в матче с «Акроном». Мой прогноз — победа «Ахмата» за 2.12», — приводит слова Генича «РБ Спорт».