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«Факел» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Воронеже

«Факел» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Воронеже
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Локомотив» в 28-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.94.

«Воронежский «Факел» пока ещё официально не покинул Премьер-Лигу, но всё к этому идёт. Математически какие-то варианты ещё остаются для того, чтобы интрига закрутилась. «Факелу» во что бы то ни стало надо побеждать.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Факел» в этом туре играет против московского «Локомотива». Да, «Локомотив» сейчас выглядит не очень убедительно. Он теряет игроков: Самошников выбыл, Тимофеев в этом матче не сыграет из-за дисквалификации, не сыграет Морозов. В прошлом матче был интересный вариант с «Оренбургом» — 11 россиян появились в старте. Посмотрим, что здесь предложит Михаил Галактионов, учитывая условия, учитывая соперника и учитывая искусственный газон на стадионе в Воронеже.

«Факел» в целом и со «Спартаком» неплохо в атаке действовал, много ударов нанёс, много стандартов заработал, но удача отвернулась. Из пустых ворот даже Хлусевич мяч выбил после удара Ильина. Оборона «Локомотива» очень ненадёжна, в каждом матче практически «Локомотив» пропускает. Думаю, что «Факел» этим вполне может воспользоваться. Но группа атаки «Локомотива» тоже хороша, и за счёт индивидуальных действий или стандартов Батракова что-то можно будет впереди придумать.

Мой прогноз – «обе забьют» за 1.94», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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