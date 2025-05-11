«Факел» — «Локомотив»: ставка Дмитрия Градиленко на игру чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Локомотив».

Ставка: 0:0 в первом тайме за 2.07.

«Факел» — «Локомотив», 28-й тур РПЛ. «Факел» в турнирной таблице – 16-й, а «Локомотив» — шестой. И моё мнение, что по итогам чемпионата обе команды на этих же местах и останутся.

Волею календаря «Факел» проводит второй домашний матч подряд. И вновь приезжает команда из Москвы. А это значит, что снова будет забит стадион под завязку, что позволит команде Шалимова отобрать очки у «Локомотива».

«Факел» не проиграет» за 1.71 — неплохое пари. «Обе забьют – нет» за 1.90 — тоже можно рассмотреть. Ну а я немножечко рискну и предложу следующий прогноз: «ничья в первом тайме 0:0» за 2.70», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».