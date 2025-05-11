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«Динамо» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на дерби в 28-м туре РПЛ

«Динамо» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на дерби в 28-м туре РПЛ
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак».

Ставка: 1:1 за 6.20.

«Динамо» против «Спартака» сыграет в 28-м туре РПЛ. Совсем недавно эти же клубы встречались в Кубке России. И та неудача стоила работы одному из тренеров. Но сейчас я не жду повторения исхода того матча, более вероятно, что они поделят очки.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Да, в конце апреля «Динамо» не просто вылетело окончательно из Кубка России, проиграв в полуфинале Пути регионов «Спартаку» (1:2), но и лишилось главного тренера – руководство отправило в отставку Марцела Личку. В общем-то, поспешное решение. С другой стороны, определённые причины у боссов бело-голубых были, Кубок оставался единственным шансом «Динамо» хоть что-то выиграть.

А вот «Спартак», несмотря на удачное выступление в Кубке, в РПЛ в последних турах терпел неудачи, проиграл он в важном матче ЦСКА (1:2), после этого ещё и «Факел» не смог одолеть, хотя возможности были – нулевая ничья. Само собой, Станковича после этого никто не уволил.

В таблице РПЛ сейчас у них интересная ситуация. Да, обе команды в топ-3 не попадают, но финишировать в нём они ещё могут. Разрыв с третьим ЦСКА у них минимальный. «Спартак» отстаёт от армейцев на одно очко, а «Динамо» — на два. Осталось только удачно провести заключительные туры, что «Спартаку» явно будет легче сделать. Ему ещё предстоит сыграть с «Крыльями Советов» и «Химками», а «Динамо» встретится с «Акроном» и «Краснодаром».

В общем, я думаю, тут будет у них минимизация потерь. Проигрывать точно никто не хочет, так точно можно лишиться шансов на финиш в топ-3. Поэтому рисковать они не будут, забьют друг другу по голу, и всё на этом», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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