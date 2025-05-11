«Динамо» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 11 мая

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Спартак» в 28-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.94.

«Дерби на «ВТБ Арене»: «Динамо» будет принимать московский «Спартак». Это игра очная и такая лобовая за попадание в тройку. «Спартак» пока четвёртый, динамовцы пятые, но при этом отстают от «Спартака» на одно очко и на два от ЦСКА, занимающего как раз третье место.

«Динамо» очень неудачно играет со «Спартаком» в последнее время, так было при Марцеле Личке. В последних шести играх пять поражений у бело-голубых. Сейчас домашний матч после хорошей, нужной и такой эмоциональной победы в Самаре, с прекрасной игрой Гладышева.

У «Спартака» впереди важный финальный матч Пути регионов Кубка против «Ростова». И напоминаю, что именно «Спартак» выбил «Динамо» из Кубка, это был последний матч Марцела Лички на посту главного тренера. Сейчас исполняет обязанности Ролан Гусев. Вряд ли какие-то изменения серьёзные будут по составу. Карраскалю красную карточку отменили. И настрой «Динамо» будет максимальный на эту встречу, а «Спартак», возможно, мыслями всё-таки будет уже в матче Кубка России против «Ростова».

Жду футбол открытый, футбол результативный, футбол агрессивный. И, мне кажется, здесь трудно предугадать, кто же в этом матче одержит победу, но на голы вполне рассчитывать можно. Мой прогноз – «обе забьют и тотал больше 2.5» за 1.94», — приводит слова Генича «РБ Спорт».