«Динамо» — «Спартак»: ставка Игоря Семшова на игру 28-го тура РПЛ

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч российской Премьер-лиги «Динамо» — «Спартак».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.70.

«Обе команды борются за место в тройке призеров, а разница в турнирной таблице составляет всего одно очко: «Спартак» на четвертом месте с 51 очком, «Динамо» на пятом с 50 очками.

«Динамо» подходит к матчу после увольнения главного тренера Марцела Лички, который покинул пост после поражения от «Спартака» в Кубке России (1:2). Это поражение стало последней каплей для руководства клуба, но команда, кажется, нашла в себе силы реагировать на изменения. В первом матче под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева «Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» (3:1), несмотря на игру в меньшинстве. Главным героем той встречи стал Ярослав Гладышев, оформивший дубль. Нападающий находится в отличной форме, забив в каждом из последних четырех матчей чемпионата.

«Спартак», в свою очередь, демонстрирует нестабильную игру после зимнего перерыва. Если в первой половине сезона красно-белые считались одними из фаворитов чемпионской гонки, то сейчас они потеряли даже математические шансы на титул. А в предыдущем туре команда и вовсе сыграла вничью с аутсайдером, воронежским «Факелом» (0:0).

Ряд игроков не смогут сыграть у обеих команд. Отсутствие из-за травм таких игроков, как Милан Майсторович, Диего Лаксальт, Константин Тюкавин и Артур Гомес, ослабляет как защитные, так и атакующие линии «бело-голубых». У «Спартака» будет отсутствовать Руслан Литвинов из-за дисквалификации.

Матчи этих соперников всегда зрелищны и часто результативные. Поставим на тотал больше 2,5», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».