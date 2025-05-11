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«Динамо» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на встречу РПЛ

«Динамо» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на встречу РПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.43.

«Московское дерби, «Динамо» против «Спартака», 28-й тур РПЛ. Сейчас они соседствуют в таблице, между ними мало очков. Но всё равно отдаю тут предпочтение красно-белым.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вроде бы, если смотреть на последние матчи соперников в чемпионате, то у «Динамо» ситуация лучше – всего одно поражение в пяти турах, 1:3 от ЦСКА. В остальных встречах бело-голубые набирали очки, сыграли вничью с «Пари НН» (1:1) и с «Зенитом» (1:1), а также обыграли «Рубин» (3:1) с «Крыльями Советов» (3:1). Все соперники совершенно разного калибра.

«Спартак» за тот же период набрал меньше очков, дважды проиграл «Динамо» Махачкала (1:2) и ЦСКА (1:2). Первая неудача особенно удивляет. Ещё в одном туре подопечные Станковича сыграли вничью с «Факелом» (0:0), а также обыграли «Ростов» (3:0) и «Акрон» (3:2). В общем, тоже нестабильные результаты показывал коллектив.

Борьба за топ-3 в РПЛ идёт плотная. Пока третье место занимает ЦСКА, но четвёртый «Спартак» он опережает на один балл, а пятое «Динамо» — на два. Так что всё будет решаться в заключительных турах. У красно-белых больше шансов на успех, им ещё предстоит играть с «Крыльями Советов» и «Химками», а «Динамо» встретится с «Краснодаром» и «Акроном», вероятность набрать шесть очков тут меньше.

Но есть два главных аргумента, на которые я в прогнозе буду опираться. Во-первых, «Динамо» только что отправило в отставку Личку, не дождавшись конца сезона. Не думаю, что на короткой дистанции это положительно повлияет на коллектив. Во-вторых, они только что встречались в Кубке России, где победу одержали красно-белые.

Жду, что «Спартак» всё-таки победит и сейчас. Ставлю на это с коэффициентом 2.43», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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