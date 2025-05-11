«Рубин» — «Ростов»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Казани

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Ростов».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.93.

«Рубин» — «Ростов», 28-й тур Российской Премьер-Лиги. «Рубин» опережает «Ростов» на одно очко в турнирной таблице, и в этом можно найти интригу этого матча: кто же станет седьмым по окончании турнира? Это раз.

Второе, забьют ли свои очередные мячи в чемпионате лучшие бомбардиры клубов? Я про Даку (центральный нападающий «Рубина», у которого пока 11 забитых мячей) и про Осипенко (центральный защитник «Ростова», у него на данный момент забито пока девять)))

Ну а вообще я больше склоняюсь к ничейному исходу в этом матче. Команды плюс-минус одного уровня. И, скорее всего, встреча закончится вничью (коэффициент 3.50), как это было в первом круге. А мой прогноз: тотал меньше 2.5 гола за 1.93. Всё же я не исключаю победу одной из команд со счётом 1:0 или 2:0», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».