«Барселона» — «Реал» Мадрид: ставка Эльвина Керимова на матч Примеры

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Реал» Мадрид.

Ставка: ТБ 3.5 за 1.80.

«Барселона» против «Реала», 35-й тур Ла Лиги. «Барселона» очень драматично вылетела из Лиги чемпионов, очень обидно, в дополнительное время уступив «Интеру». «Барселона» остаётся при этом лидером чемпионата, имеет четырёхочковое преимущество перед «Реалом», и вот важнейшая игра в рамках чемпионской гонки дома для «Барселоны».

«Реал» Мадрид, несмотря на, в общем, для себя ранний вылет из Лиги чемпионов, в чемпионате не сдаётся, одерживает тяжёлые победы. В прошлом туре обыграли «Сельту», вели 3:0, пропустили дважды в конце, могли упустить победу, если бы не Куртуа. «Реал» по-прежнему проблемный, но у него есть шансы.

И вот у «Реала» встреча с «Барселоной», получается, четвёртая уже в сезоне. Трижды «Реал» проиграл, и я, честно говоря, в исход лезть не буду. Думаю, что всё-таки это рискованно всегда лезть в исход в «класико». Хотя «Барса» в этом сезоне всё выиграла. Она по игре лучше, чем «Реал». «Барса» больше чемпионства заслуживает. Но ещё вопросы она все свои не решила. И плюс она вылетела из Лиги чемпионов, потратила 120 минут во вторник, потратила много сил.

«Реал» отдыхал, он в полном недельном цикле готовился к этому матчу. Если смотреть на предыдущие «класико» этого сезона, то они все были верховыми, 4:0 в первом круге, 5:2 в Суперкубке в пользу «Барселоны» и 3:2 в Кубке Испании в финале, но 2:2 в основное время, то есть тоже вверх был.

Я поэтому не буду мудрить, если все они верховыми получаются. И «класико», думаю, это тоже должно быть верховым. Брать сейчас не верховое «класико» было бы неправильно сейчас, если учитывать, что обе команды имеют огромный атакующий потенциал. Возьму тотал голов больше 3.5 с коэффициентом 1.80», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».