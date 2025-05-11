«Барселона» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Реал» Мадрид.

Ставка: 2:2 за 9.40.

«В 35-м туре чемпионата Испании встретятся «Барселона» и «Реал» Мадрид. Важнейшая игра в борьбе соперников за чемпионство. Учитывая последние встречи соперников, их настрой, не уверен, что они тут определят победителя.

«Барселона» к этому важнейшему матчу будет подходить в явно подавленном состоянии. Только что клуб вылетел из Лиги чемпионов, не сумел он дважды обыграть «Интер». Кто-то говорил про красивый футбол в исполнении команды Флика, про уже ее решенный выход в финал. Но никогда нельзя недооценивать соперника, тем более, с таким тренером как Индзаги. Миланцы провели два отличных матча, перестраивались, и без удачи не обошлось. Итог – дважды в основное время они сыграли 3:3, в ответном матче «Интер» в дополнительное время и четвертый гол забил.

Так что вылетела «Барса» из важнейшего турнира. Теперь ей осталось только удачно завершить розыгрыш Примеры, финишировать там первой. И такой исход невероятным точно не кажется – коллектив лидирует сейчас, имеет отрыв от преследователей в четыре и более очков. «Отвлекаться» на Лигу чемпионов теперь не нужно ей будет.

«Реал» как раз идет вторым, уже оторвался от третьего «Атлетика», разрыв между ними насчитывает восемь баллов. А вот от «Барселоны» отставание сократить можно до одного очка, в случае победы в этом туре. И это при том, что команда Анчелотти не участвовала в полуфинале ЛЧ на неделе, у нее было больше времени на подготовку.

Но в победу мадридцев тут все равно тяжело поверить. Они уже три раза играли друг с другом, и ни разу победа «Реалу» не досталась. В первых двух матчах он и вовсе был разгромлен. Третья игра прошла всего две недели назад, в финале Кубка Испании. И там уже чуть сложнее было «Барсе», но все равно она доминировала, победила 3:2 по итогу в дополнительное время.

Однако каталонцы сейчас явно будут расстроены после вылета из ЛЧ, еще и физически они хуже явно будут готовы. Так что на победу одной из команд ставить не буду. Выберу пари на ничейный счет, на такой, который прошел и в их прошлой встрече – 2:2, коэффициент 9.40», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».