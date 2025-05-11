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«Барселона» — «Реал» Мадрид: ставка Романа Павлюченко на встречу Примеры

«Барселона» — «Реал» Мадрид: ставка Романа Павлюченко на встречу Примеры
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Барселона» — «Реал» Мадрид.

Ставка: ничья за 4.10.

«11 мая пройдёт уже четвёртое в этом сезоне «эль класико». «Барселона» дома примет «Реал» Мадрид в 35-м туре чемпионата Испании. В предыдущих встречах в этом футбольном году результат был всегда один, выигрывали каталонцы. Сейчас предполагаю, что эта тенденция может прерваться.

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Теоретически «Реал» вполне ещё может побороться за чемпионство в Испании. Его отставание как раз от лидирующей «Барсы» насчитывает четыре очка. Правда, победы в этом туре не хватит подопечным Анчелотти, чтобы опередить оппонента и занять первое место. Зато вот от третьего «Атлетико» «сливочные» значительно больше отрываются – на восемь очков.

Так что да, «Барселона» идёт к чемпионству. И оно будет заслуженным, подопечные Флика провели отличный сезон, по крайней мере, в испанских турнирах. А вот в Лиге чемпионов они несколько дней назад провалились. С «Интером» остросюжетные матчи у них вышли в полуфинале, дважды основное время они завершали со счётом 3:3. И вот в ответном матче миланцам в дополнительное время повезло больше, выбили они сине-гранатовых с турнира.

Но вот если не брать Лигу чемпионов, то серия «Барселоны» без проигрышей длится с начала 2025 года. В том числе в двух «эль класико» победил коллектив. Игры были сильно разными. В январе в финале Суперкубка каталонцы в доминирующей манере разгромили соперника — 5:2. В финале другого турнира, Кубка, в конце апреля они снова встречались, и на этот раз «Реал» держался лучше, тоже довёл дело до дополнительного времени, где уже не выдержал давления — 2:3.

Я тут жду ничьей. Да, «Барселона» явно лучше проводит сезон. Но после изнурительного 120-минутного матча в Лиге чемпионов с «Интером» явно не так просто ей будет. «Реал» же только в Примере участвует, он ещё и больше отдыхал сейчас.

Так что я поставлю тут на ничью – коэффициент 4.10», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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