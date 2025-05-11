«Барселона» — «Реал»: фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на «класико»

11 мая «Барселона» примет «Реал» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Стартовый свисток на «Камп Ноу» прозвучит в 17:15 мск. Пока принципиальные соперники борются за победу, ты можешь получить фрибет 2000 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ:

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Мадридские футболисты подходят к матчу с огромной мотивацией взять реванш за предыдущие поражения. «Реал» проиграл во всех трёх «класико» текущего сезона. Матч первого круга завершился разгромной победой каталонцев (4:0). Затем сине-гранатовые победили мадридцев в двух финалах. Сначала в решающем матче за Суперкубок Испании, а затем в игре за Кубок Короля.

Кубковый финал состоялся 26 апреля. Основное время завершилось ничейным счётом 2:2. В дополнительное время решающий гол забил защитник «блауграны» Жюль Кунде. Та встреча запомнилась не только трофеем «Барселоны», но и бурей эмоций в самой концовке. За неспортивное поведение с поля был удалён и затем дисквалифицирован защитник мадридцев Антонио Рюдигер. Он пропустит ближайший матч.

В последний раз «Барселона» проигрывала в рамках чемпионата ещё в прошлом году. Серия без поражений команды Ханс-Дитера Флика составляет уже 15 матчей Ла Лиги. Каталонцы демонстрируют отличную атакующую игру и лидируют по результативности. За 34 сыгранных матча в их активе уже 91 забитый мяч.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу за четыре тура до завершения чемпионата. На счету хозяев 79 очков. «Реал» занимает вторую строчку и отстаёт от соперника на четыре очка.

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