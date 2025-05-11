«Даллас» — «Виннипег»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру Кубка Стэнли

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Даллас Старз» – «Виннипег Джетс».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.90.

«Никто не ожидал, что эта серия завершится быстро. После двух матчей счёт 1:1, и это абсолютно заслуженно. В первой игре блистал Микко Рантанен, во второй инициативу перехватили «Джетс», особенно хорош был вратарь Коннор Хеллебайк.

Но в третьем матче вряд ли стоит ждать результативного хоккея. В этой серии команды пока не забивали больше пяти шайб за матч. В первой игре были предпосылки к голевой перестрелке, но во второй — уже нет: «Виннипег» чётко играл по счёту и практически ничего не позволил «Далласу». «Старз» так и не смогли организовать финальный штурм — «Джетс» душили все атаки ещё в зародыше.

Примерно такую же игру стоит ожидать и в третьем матче. Здесь не так важно, кто откроет счёт и насколько быстро. К тому же Хеллебайк, похоже, вошёл во вкус, оформив первый шат-аут в серии.

Моя ставка: тотал меньше 5.5», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».