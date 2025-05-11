«Торино» — «Интер»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Торино» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» за 1.70.

«Торино» против «Интера», 36-й тур Серии А. «Торино» — середняк чемпионата. Ему ничего не светит, еврокубки не светят. «Торино» не вылетит никуда, он просто доигрывает сезон в таком режиме без мотивации турнирной. И у туринцев одна победа в последних шести матчах всего-навсего.

И вот дома с «Интером» игра. «Интером», которому нужны очки. Он вышел в финал Лиги чемпионов, прошёл не кого-нибудь, а «Барселону»! Помучились они в дополнительное время, можно сказать, что сотворили сенсацию. Всё-таки «Барселона» была фаворитом, а до этого «Интер» ещё и «Баварию» прошёл. В общем, сложная сетка была у команды Индзаги. Они в финале.

«Интер», конечно, потратил много сил, все, которые были. Клуб, в принципе, уставший на финише сезона, но мы видим, что на конкретные матчи «Интер» может собираться и сил хватает даже на дополнительное время, чтобы выиграть дополнительное время, не доводя до серии пенальти. И вот «Интер» с «Торино» в гостях.

В конце сезона любого, в любом чемпионате, я думаю, часто работает простой принцип. «Интер» борется за чемпионство. Напомню, он отстаёт от «Наполи» на три очка. Понятно, что всё в руках «Наполи», но «Интер» отпускать не будет чемпионство, будет биться до конца, и финал Лиги чемпионов там ближе к июню будет. Так что сейчас играй себе в чемпионате. Понятно, сил немного, понятно, что будет ротация. Но победа «Интеру» очень нужна, как воздух. Потому что он по игре — самая сильная команда Италии.

«Интер» из-за тяжёлого графика и усталости упустил первое место, пока, по крайней мере, промежуточное лидерство. И «Интер» мотивированный. Ему надо выигрывать, неважно, каким составом. Я думаю, что большая часть всё-таки будет основной с «Торино» немотивированным в гостях.

Коэффициент 1.70 на победу «Интера» дают. Я просто его возьму», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».