«Ливерпуль» — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Арсенал».

Ставка: 1:1 за 6.00.

«Ливерпуль» против «Арсенала» в 36-м туре чемпионата Англии. Не жду тут чьей-либо победы, думаю, они поделят очки. Один клуб будет не в лучшем состоянии после проигрыша на неделе, а второй – уже не имеет турнирной мотивации в АПЛ.

Не сумел «Арсенал» всё-таки пройти «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Казалось, у него неплохие шансы на выход в финал, но парижане ранее уже с несколькими топовыми оппонентами из АПЛ разобрались, в том числе, кстати, с «Ливерпулем». И сейчас команда Энрике доминировала больше в обоих матчах. У «канониров» был хороший старт в ответном матче, но быстро забить не удалось, после чего игра уже и не сложилась (0:1 и 1:2).

И если брать все турниры, то серия без побед у «канониров» уже насчитывает четыре встречи, ещё две из них прошли в АПЛ – 2:2 с «Кристал Пэлас» и 1:2 с «Борнмутом». Ситуация в таблице уже не самая приятная, за три тура до финиша отрыв «Арсенала» от третьего «Ман Сити» сократился до трёх очков. Вполне «горожане» ещё могут сместить «пушкарей» со второй строчки. Тем более что подопечным Артеты, помимо «Ливерпуля», ещё с «Ньюкаслом» предстоит сыграть.

Ну а «Ливерпуль» уже просто играет в своё удовольствие. Команда гарантировала себе чемпионство в АПЛ, сделала это заранее, в доминирующей манере. Да, возможно, повезло мерсисайдцам с кризисом в «Ман Сити», с не самыми стабильными выступлениями «Арсенала». Но победа есть победа. Подопечные Слота всё равно отлично выступали, претендовали даже на требл какое-то время.

В общем, это не такой простой матч для прогноза. «Арсенал» демотивирован после вылета из ЛЧ, ещё уставший он будет. «Ливерпуль», конечно, совсем легко три очка тут не отдаст. Но и в победу «красных» верится с трудом, неделю назад они в подобном матче уже проиграли «Челси», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».