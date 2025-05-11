«Ливерпуль» — «Арсенал»: ставка Эльвина Керимова на матч чемпионата Англии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.75.

«Ливерпуль» против «Арсенала» в рамках 36-го тура АПЛ. «Ливерпуль» — уже чемпион. Уже в этом статусе он провёл один матч с «Челси» и проиграл 1:3. Но «Ливерпулю» сейчас неважен результат, есть другой вопрос, вопрос престижа, статистики игроков, кто хочет свою улучшить.

«Ливерпуль» взял чемпионство в первом же сезоне Арне Слота и абсолютно заслуженно, с отрывом от всех конкурентов, браво, Слот. «Ливерпуль» провёл классный сезон. Только небольшое разочарование было в кубковых турнирах и, в частности, в Лиге чемпионов, где вылетели рановато, но вылетели от будущего финалиста, «ПСЖ». И может быть, «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов.

«Арсенал» вылетел из Лиги чемпионов позже, чем «Ливерпуль», вылетел на этой неделе, проиграв «ПСЖ» тоже. Да, обе команды, которые вылетели от одного соперника в ЛЧ, встречаются. «Арсенал» очень хороший стартовый отрезок в Париже выдал, сумел создать три момента, и финальный отрезок, где тоже были моменты, тоже было преимущество. «ПСЖ» неожиданно сыграл адаптивно, отдавая мяч сопернику больше. Но «Арсенал» просто стал жертвой своей плохой реализации. «Арсенал» должен был забивать больше одного гола, и помните момент Саки с пустыми воротами. В общем, «Арсенал» должен винить самого себя за реализацию плохую, за реализацию своих моментов.

В чемпионате «Арсенал» уже в двух очках от «Сити». Но у «горожан» на матч больше сыграно. То есть, по идее, «Арсенал», конечно, в Лигу чемпионов должен попадать. Напомню, первые пять команд от Англии попадают в турнир. Шестиочковое преимущество от шестой команды у «Арсенала». В общем, всё спокойно в этом смысле. Но хотелось бы, наверное, Артете занять второе место. И ещё не гарантировал себе «Арсенал» в этом смысле ничего на 100%. Но может в целом чувствовать себя спокойно.

Но после вылета из Лиги чемпионов, я думаю, реакцию команда захочет продемонстрировать. Ещё и соперник принципиальный, с которым конкурировали весь сезон в борьбе за чемпионство. Так что игры спустя рукава я, конечно, не жду. Я здесь жду, скорее, верхового футбола. У «Ливерпуля» заходит часто верх, в последнее время особенно. И у «Арсенала» в последних двух матчах заходил.

Так что возьму тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 1.75», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».