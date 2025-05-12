«Аталанта» — «Рома»: прогноз на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Аталанта» — «Рома».

Ставка: «Рома» победит за 4.20.

Беспроигрышная серия «джаллоросси» в чемпионате Италии насчитывает 19 встреч. В последних двух турах победили «Интер» (1:0) и «Фиорентину» (1:0). Римляне показывают бесподобный командный футбол. Практически безупречно обороняются.

А вот «Аталанта» куда интереснее смотрелась в первом круге. Но на всю дистанцию сил не хватило. Бергамаски выиграли только 7 из 18 последних матчей чемпионата Италии. Уступили «Интеру» (0:2), «Фиорентине» (0:1) и «Лацио» (0:1).

«Аталанта» — сильная команда. Однако сейчас «Рома» выглядит сильнее. Из середины турнирной таблицы римляне поднялись в зону Лиги чемпионов. Предстоящий матч имеет для них безмерно большое значение, ведь у «Ювентуса» и «Лацио» столько же очков. Победа над «богиней» значительно увеличит шансы на получение путёвки в самый престижный международный клубный турнир.

Римляне готовы из кожи вон вылезти ради выхода в Лигу чемпионов. А вот у бергамасков есть шанс на ошибку. Заключить пари на победу гостей можно в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Хозяева тоже мотивированы желанием финишировать в топ-4, но у них имеется запас. Отрыв от преследователей составлял пять очков перед 36-м туром.