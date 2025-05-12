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«Венеция» — «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии

«Венеция» — «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии
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12 мая состоится матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Венеция» примет «Фиорентину». Встреча пройдёт на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции, стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

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Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Фиорентины» предлагается с коэффициентом 2.65, что равно приблизительно 37% вероятности.

Победа «Венеции» оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный же исход можно найти в линии за 3.20.

В то же время аналитики считают, что матч «Венеция» — «Фиорентина» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

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