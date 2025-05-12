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«Венеция» — «Фиорентина»: прогноз «Чемпионата»

«Венеция» — «Фиорентина»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч Серии А между «Венецией» и «Фиорентиной».

Ставка: «Фиорентина» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.92.

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«Фиорентина» выдала шестиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате Италии, но затем последовали поражение от «Ромы» (0:1) и обидный вылет из Лиги конференций. Шансы флорентийцев добыть путёвку в еврокубки заметно снизились. Они спустились на девятое место.

Победа нужна «Фиорентине» как воздух, однако соперник крайне неудобный. Да ещё и выступать придётся на выезде. А флорентийцы выиграли только одну из четырёх последних очных встреч. Победили в качестве домашней команды. Заключить пари на 1Х + ТМ 3.5 мяча предлагается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92.

«Венеция» подходит к встрече отдохнувшей и отлично подготовленной. У Ди Франческо было больше недели на изучение слабых мест соперника. Дополнительный заряд энергии должна дать поддержка болельщиков, которые придут поддержать любимую команду на «Пьерлуиджи Пенцо».

«Фиорентина» сначала оставила много сил в матче с «Ромой», а затем была оконательно добита в ответной встрече с «Бетисом» в еврокубках, затянувшейся на 120 минут. Раз «Венеция» сумела сдержать натиск «Наполи», «Лацио» и «Аталанты», то обезвредить уставшую атаку флорентийцев не должно составить труда.

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