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«Локомотив» — «Трактор»: букмекеры назвали фаворита финала Кубка Гагарина

«Локомотив» — «Трактор»: букмекеры назвали фаворита финала Кубка Гагарина
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Сезон КХЛ движется к логическому завершению. В финале Кубка Гагарина сойдутся ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор». Уже 13 мая они начнут выяснять отношения.

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Букмекеры считают фаворитом ярославский клуб. На чемпионство «Локомотива» дают коэффициент 1.38, что составляет примерно 70% вероятности. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1380 рублей.

При этом на итоговый успех челябинцев дают 3.05 (около 30%).

Основной тотал на число матчей в серии установлен на отметке в 5.5. Если игр будет шесть или семь, сыграет коэффициент 1.62, а на то, что всё завершится в четырёх или пяти встречах, можно поставить за 2.15.

Заключить пари на победу «Локомотива» в пяти и более матчах предлагается за 1.62.

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