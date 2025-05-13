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«Реал Сосьедад» — «Сельта»: букмекеры оценили шансы команд

«Реал Сосьедад» — «Сельта»: букмекеры оценили шансы команд
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13 мая в матче 36-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» примет «Сельту». Встреча пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Сельты» предлагается с коэффициентом 2.55, что составляет приблизительно 38% вероятности.

Победа «Реала Сосьедад» оценивается коэффициентом 2.75. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Сельта» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

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