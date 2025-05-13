«Реал Сосьедад» — «Сельта»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Реал Сосьедад» — «Сельта».

Ставка: «Сельта» победит за 2.55.

Отставание от располагающейся на восьмом месте в турнирной таблице Примеры «Мальорки» составляет четыре очка. Подопечные Иманола Альгуасиля не хотят или не могут догнать конкурента. Они проиграли 9 из 16 последних матчей чемпионата Испании. На днях разгромно уступили «Атлетико» (0:4).

Тем временем «Сельта» проводит один из лучших сезонов за последние годы. Показывает приятный глазу нейтрального болельщика динамичный, результативный футбол. Радует прекрасной самоотдачей и волевыми победами. Норовит финишировать в зоне еврокубков.

Проведя весь второй тайм вдесятером, во встрече последнего тура чемпионата «кельты» победили «Севилью» (3:2). Два мяча забили в меньшинстве. Вот это сила воли, характер! Поднялись на седьмое место, гарантирующее участие в следующем розыгрыше Лиги Европы. Отрыв от «Мальорки» составляет два очка.

«Сельта» проиграла только 3 из 13 последних матчей чемпионата Испании. При этом доставила большие проблемы «Барселоне» (3:4) и мадридскому «Реалу» (2:3). Нестабильный «Реал Сосьедад» должна одолеть. Баски совсем потеряли уверенность в себе.