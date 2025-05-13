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«Локомотив» — «Трактор»: стал известен фаворит первого матча финала КХЛ

«Локомотив» — «Трактор»: стал известен фаворит первого матча финала КХЛ
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13 мая состоится первый матч финала Кубка Гагарина, в котором «Локомотив» примет «Трактор». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.94, что составляет примерно 51% вероятности.

Победа «Трактора» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.50. Поставить на ничью можно за 3.90.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что первая встреча серии «Локомотив» — «Трактор» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.86, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.95.

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