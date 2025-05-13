«Локомотив» — «Трактор»: прогноз на первый матч финала Кубка Гагарина

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на первую игру серии «Локомотив» — «Трактор».

Ставка: тотал больше 4.5 гола за 1.95.

Никаких эмоций, только сухой расчёт. Такое впечатление складывается о выигравшем регулярный чемпионат КХЛ «Локомотиве». Команда лучше всех в лиге играет вторым номером, предельно внимательно и слаженно обороняется и очень любит ловить соперников на ошибках. Просто машина для завоевания кубков какая-то.

У Бенуа Гру было много возможностей и времени проанализировать соперника, найти его слабые места. Крайне маловероятно, что серия закончится быстро. «Локомотив» начинает в статусе фаворита, но не явного. Заключить пари на тотал больше 4.5 шайбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Несмотря на крен железнодорожников в оборону, шесть из девяти последних очных встреч получились результативными. Вероятно, и в этот раз соперники смогут перевыполнить норму вопреки ожиданиям многих.

Команды подходят к первой игре свежими, без каких-либо проблем в атаке. Также в пользу результативного исхода свидетельствует нестабильность голкипера «Трактора» Зака Фукале. Порой он выдаёт крайне неудачные выступления. Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев более стабилен и надёжен. Однако креативное нападение челябинцев может сделать так, что и он пропустит целую авоську.