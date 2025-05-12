«Пари НН» — «Крылья Советов»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч российской Премьер-лиги «Пари НН» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Пари НН» 2:1 за 8.80.

«Пари НН» и «Крылья Советов» сойдутся в рамках 28-го тура чемпионата России. Хозяева будут отчаянно сражаться за очки, которые им явно нужнее, чем сопернику.

Сейчас ситуация в РПЛ у оппонентов разная. «Крылья Советов» относительно безопасно себя чувствуют — с 30 баллами они идут на десятой строчке и опережают вылетающих соперников на шесть и более очков. В заключительных турах, помимо «Пари НН», им еще предстоит сыграть с «Факелом», совсем без баллов на финише подопечные Осинькина вряд ли останутся. Так что переживать о вылете им не нужно.

А вот «Пари НН» как раз борется за выживание сейчас. Пока с 23 очками он идет на 14-м месте и попадает в зону стыковых матчей, что уже лучше, чем прямой вылет. Но команда Гончаренко еще может побороться за сохранение прописки в РПЛ — от «Химок» со спасительной 12-й строчки нижегородцы отстают на два очка всего. Так что нужно им удачно проводить последние матчи. И если с ЦСКА в заключительном туре будет тяжело на что-то рассчитывать, то вот с «Крыльями» и «Факелом» можно будет побороться.

Правда, последние результаты «Пари НН» особого оптимизма не внушают. Всего одна победа с начала марта — 1:0 с «Ахматом». Более того, за этот же период еще всего одна ничья была у нижегородцев — 1:1 с «Динамо». В остальных матчах клуб уступал, из-за чего теперь и претендует на стыковые матчи.

У «Крыльев» ситуация намного лучше. В прошлом туре они проиграли «Динамо» 1:3 и так прервалась их серия без проигрышей, которая насчитывала пять матчей. За этот период самарцы навязывали борьбу «Локомотиву» (5:1), «Рубину» (1:1) и ЦСКА (1:1).

Все же я думаю, три очка тут достанутся хозяевам поля. Мотивация у них огромная, матч еще и домашний. «Крылья» же более расслабленно выступят явно.

Ставлю на победу «Пари НН» со счетом 2:1 — коэффициент 8.80», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».