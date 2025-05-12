«Пари НН» — «Крылья Советов»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата России

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Крылья Советов».

Ставка: обе забьют за 1.83.

«В Нижнем Новгороде пройдёт матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и «Крыльями Советов».

Нижегородцы находятся в зоне стыковых матчей, отставая от безопасной зоны на три очка, в то время как самарцы расположились на 10-й строчке, имея шестиочковый запас над зоной вылета. Это делает игру принципиально важной для хозяев, которым критически нужны очки, чтобы избежать прямого вылета в Первую Лигу.

«Пари НН» под руководством Виктора Гончаренко переживает сложный период. Команда демонстрирует слабую игру в атаке и обилие ошибок в обороне. Однако в последних двух домашних играх «Пари НН» сыграл вничью с «Динамо» (1:1) и обыграл «Ахмат» (1:0).

«Крылья Советов», напротив, демонстрируют более стабильные результаты. После зимнего перерыва команда Игоря Осинькина проиграла лишь один матч из шести, поднявшись в турнирной таблице. Ключевую роль в этом сыграло возвращение Антона Зиньковского и результативность Ивана Сергеева, забившего в пяти из шести последних игр. Однако в прошлом туре самарцы уступили «Динамо» (1:3), что может слегка пошатнуть их уверенность. Слабое место самарцев — оборона: они нередко допускают ошибки в защитных действиях, что может сыграть на руку хозяевам.

Обе команды имеют не очень хорошую оборонительную линию, а поэтому можно ожидать обилия забитых мячей. Поставим на то, что обе команды в этом матче смогут отличиться», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».