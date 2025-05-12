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«Пари НН» — «Крылья Советов»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ 12 мая

«Пари НН» — «Крылья Советов»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ 12 мая
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Крылья Советов».

Ставка: ничья за 3.34.

«Задача нижегородцев ясна — сделать всё, чтобы не попасть в зону стыковых матчей. Пока ситуация — не лучшая, «Пари НН» на 14-й строчке, в последних пяти встречах лишь одна победа. «Оренбургу» в гостях проиграли 1:2, дома с «Динамо» игра получилась примерно равной, в конце Нижний даже мог победить, однако не смог реализовать пенальти. С «Локомотивом» играли неплохо, даже смогли забить, но этот мяч засчитан не был, в дальнейшем железнодорожники перехватили инициативу и забили трижды. Успешным вышел матч с «Ахматом», единственный мяч с пенальти оформил Хуан Босельи. Игра с «Зенитом» могла получиться не менее удачной, нижегородцы открыли счет на 14-й минуте, гол за авторством Вячеслава Грулёва. После этого ход игры резко поменялся, «Зенит» пошёл вперёд, в первом тайме реализовать свои моменты не смог. Александр Соболев был самым активным, множество моментов было истрачено зря, но два раза он всё же смог забить в ворота нижегородцев. Итог — победа «Зенита» — 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2025, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Крылья» в не самой плохой ситуации, команда далеко от зоны вылета и уже в ближайшем туре может официально пролонгировать свои отношения с РПЛ. После ничьей с «Рубином» была уверенная победа над «Химками» — 3:1. Ничья с ЦСКА и победа над «Оренбургом» позволили команде Игоря Осинькина подняться на 10-е место. Да, игра последнего тура с московским «Динамо» не получилась от слова «совсем». Первый тайм завершился со счётом 1:1, в начале второго удалился Хорхе Карраскаль, однако ситуации это не изменило, москвичи были лучше и смогли забить ещё дважды, поражение самарцев — 1:2.

«Пари НН» нужна победа, «Крылья» устроит даже ничья. Нижегородцы не в лучшей форме, но с «Зенитом» смотрелись достойно. Предположу, что команда Игоря Осинькина в гостях будет испытывать трудности, однако для «Крыльев» это не проблемы, играть под давлением они умеют. Предположу, что более вероятна ничья», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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