«Пари НН» — «Крылья Советов»: прогноз Алексея Гасилина на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Крылья Советов».

Ставка: ТМ 1 в первом тайме за 1.81.

«Борьба за выживание, потому что в этом матче «Пари Нижний Новгород» будет принимать «Крылья Советов». Подопечные Гончаренко бьются, чтобы избежать зоны стыковых встреч. Очков у них сейчас меньше, чем у конкурентов, но с «Крыльями» можно пободаться на своём стадионе. Поэтому, мне кажется, матч будет достаточно интересным.

«Крылья» для себя уже все решили. Команда Осинькина набрала 30 очков. Кстати, в последней игре отпустили «Динамо» из Москвы. По ходу встречи счёт был 1:1, и в большинстве умудрились проиграть 1:3. Наверное, тоже осталась какая-то недосказанность, но в целом команда в последнее время очень нерезультативно проводит первые таймы.

Посмотрите: с «Оренбургом» — 0:0 в первом тайме. Потом с «Химками» только один мяч пропустили. В общем, в последних пяти встречах в первой половине почти не забивают и не пропускают. Та же история и у «Пари НН». Даже с «Зенитом» «Пари» умудрились выиграть первый тайм 1:0. Играют от обороны, ищут свои шансы. Мне кажется, матч будет очень нервный, а значит — аккуратный.

Я предлагаю вам ставку, исходя из сказанного выше и простых математических расчётов. Это последние туры, напряжение колоссальное, цена ошибки слишком высока. Первый тайм станет скорее разведочным, поэтому голов будет немного», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».