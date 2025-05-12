Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Пари НН» — «Крылья Советов»: прогноз Алексея Гасилина на игру чемпионата России

«Пари НН» — «Крылья Советов»: прогноз Алексея Гасилина на игру чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Крылья Советов».

Ставка: ТМ 1 в первом тайме за 1.81.

«Борьба за выживание, потому что в этом матче «Пари Нижний Новгород» будет принимать «Крылья Советов». Подопечные Гончаренко бьются, чтобы избежать зоны стыковых встреч. Очков у них сейчас меньше, чем у конкурентов, но с «Крыльями» можно пободаться на своём стадионе. Поэтому, мне кажется, матч будет достаточно интересным.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2025, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Крылья» для себя уже все решили. Команда Осинькина набрала 30 очков. Кстати, в последней игре отпустили «Динамо» из Москвы. По ходу встречи счёт был 1:1, и в большинстве умудрились проиграть 1:3. Наверное, тоже осталась какая-то недосказанность, но в целом команда в последнее время очень нерезультативно проводит первые таймы.

Посмотрите: с «Оренбургом» — 0:0 в первом тайме. Потом с «Химками» только один мяч пропустили. В общем, в последних пяти встречах в первой половине почти не забивают и не пропускают. Та же история и у «Пари НН». Даже с «Зенитом» «Пари» умудрились выиграть первый тайм 1:0. Играют от обороны, ищут свои шансы. Мне кажется, матч будет очень нервный, а значит — аккуратный.

Я предлагаю вам ставку, исходя из сказанного выше и простых математических расчётов. Это последние туры, напряжение колоссальное, цена ошибки слишком высока. Первый тайм станет скорее разведочным, поэтому голов будет немного», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».

Материалы по теме
Экспресс с коэффициентом 21.3: «Рома» подчиняет Италию, а «Пари НН» готовится к вылету
Экспресс с коэффициентом 21.3: «Рома» подчиняет Италию, а «Пари НН» готовится к вылету
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android