«Аталанта» — «Рома»: прогноз Виктора Гусева на матч Серии А

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Рома».

Ставка: гол Ретеги за 2.18.

«За три тура до конца чемпионата Италии замыкающая тройку сильнейших «Аталанта» принимает идущую пятой «Рому». Расстояние между двумя клубами — 5 очков. На кону — судьба путёвок в Лигу чемпионов.

По забитым мячам (71 в 35 матчах) команда из Бергамо уступает совсем немного только «Интеру» и заметно превосходит, скажем, лидера Серии А «Наполи».

В предыдущем, 35-м туре «Аталанта» 4 мая на выезде разгромила «Монцу» (4:0) с дублем де Кетеларе, а «Рома» дома победила «Фиорентину» (1:0) благодаря голу Довбика в самом конце первого тайма.

В римском матче первого круга в декабре «Аталанта» взяла верх (2:0), а последняя в личных встречах победа «Ромы» была зафиксирована аж три года назад. После этого столичный клуб четырежды проиграл, и один раз всё закончилось ничьей.

Вообще же «Аталанта» особенно хороша в гостях. По этому показателю, как и числу побед на чужом поле она лучшая в Серии А. А вот дома имеет результат хуже, чем у «Ромы». На выезде римляне проигрывают не чаще, чем на своём стадионе, но почти половину таких матчей завершили вничью.

Если «Аталанта» в последних пяти матчах одержала 3 победы и по разу сыграла вничью и уступила, то у «Ромы», при тех же трёх выигрышах поражений нет.

Добавим, что в 34-м туре был сенсационно в Милане повержен сам «Интер» (1:0). Любопытно, что вообще за всю весну в Серии А столичный клуб никому не не проиграл, а побеждал только с минимальным преимуществом: 6 раз — по 1:0 и 1 раз — 2:1. Да и до того в нынешнем чемпионате это случалось довольно часто.

В составе «Аталанты» есть зимой не проданный в Саудовскую Аравию за 70 миллионов евро Ретеги. На счету лучшего снайпера чемпионата 24 мяча и 7 голевых передач. С Лукманом (14 голов) и тем же де Кетеларе (7) он образует мощное атакующее трио. Всей тройке дали отдых, заменив по ходу второго тайма игры против «Монцы». Поставим на гол Ретеги», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».