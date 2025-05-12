«Аталанта» — «Рома»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Аталанта» — «Рома».

Ставка: победа «Аталанты» со счётом 2:1 за 7.80.

«В 36-м туре чемпионата Италии встретятся «Аталанта» и «Рома». Ещё пару месяцев назад между соперниками был приличный разрыв в таблице. Сейчас же они являются почти что соседями. И изменения такие произошли благодаря стараниям римлян.

«Рома» по праву может считаться лучшей командой Серии А второй половины сезона. Только «Болонья» до недавнего времени выступала на том же уровне, но на дистанции начала всё-таки терять очки. А римляне после прихода Раньери совершили «забег» с середины турнирной таблицы до топ-5. Сейчас они находятся на пятом месте с 63 очками.

Клуб из Рима имеет все шансы попасть в ЛЧ по итогам сезона. Сейчас четвёртый «Ювентус» обгоняет его только по дополнительным параметрам. Правда, подопечные Раньери сами опережают «Лацио», у которого тоже в активе 63 очка. Так что борьба за топ-4 идет очень плотная.

«Аталанта» же стабильно идёт третьей. Было время, когда она ещё навязывала борьбу «Наполи» и «Интеру», претендовала на скудетто. Но на дистанции тяжело пришлось подопечным Гасперини, так что сейчас третье место — максимум для них.

Не так давно у «Аталанты» шла мини-серия проигрышей, все были от сильных оппонентов — 0:2 с «Интером», 0:1 с «Фиорентиной» и 0:1 с «Лацио». После этого матчи со сложными соперниками продолжились у бергамасков, но они уже начали выигрывать — 2:0 с «Болоньей», 1:0 с «Миланом».

«Рома» же в Серии А не уступает с зимы. Пару раз она недавно потеряла очки, сыграв вничью с «Ювентусом» (1:1) и «Лацио» (1:1). В остальных матчах были победы, в том числе в двух последних — 1:0 с «Интером» и с «Фиорентиной».

Да, римляне идут на длинной серии без проигрышей. И я считаю, как раз «Аталанта» способна прервать эту тенденцию соперника. Сейчас «Рома» потеряет очки, подопечные Гасперини грамотно с ней сыграют.

Моя ставка — победа «Аталанты» со счётом 2:1 за 7.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».