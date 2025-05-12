«Аталанта» — «Рома»: прогноз Андрея Лаврентьева на игру Серии А 12 мая

Журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Рома».

Ставка: «Рома» не проиграет за 1.77.

«За три тура до завершения чемпионата Италии «Аталанта» принимает «Рому».

Размышления необходимо начать с результатов конкурентов, сыгравших в 36-м туре, соответственно, в пятницу и субботу: «Болонья» уступила в гостях «Милану» со счётом 1:3, а «Лацио» и «Ювентус» сыграли вничью в Риме (1:1). Потери соперников помогут участникам встречи в Бергамо, облегчая предматчевые расклады.

Почему? На два места в Лиге чемпионов претендуют клубы, занимающие третье-седьмое места в турнирной таблице:

«Аталанта» — 68 очков,

«Лацио» — 64 очка,

«Ювентус» — 64 очка,

«Рома» — 63 очка

«Болонья» — 62 очка.

Ничейный результат гарантирует «Аталанте» место в Лиге чемпионов, а «Роме» позволит набрать очко, оставшись на равных с участниками субботнего матча в Риме. Поражение для «Аталанты» не станет критичным (одной победы в оставшихся двух матчах при любом раскладе достаточно для достижения цели), а для «Ромы» — сильно осложнит перспективы.

«Рома» не проигрывает в чемпионате 19 туров, цепляя очки даже в самых сложных ситуациях, но забивая и пропуская совсем немного. «Аталанта» в последних турах прагматична, забивала больше одного мяча лишь «Монце» в прошлом туре.

Предложу два варианта ставок на этот матч: «Рома» не проиграет и тотал меньше 2.5», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».