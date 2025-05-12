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«Эдмонтон» — «Вегас»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Кубка Стэнли

«Эдмонтон» — «Вегас»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Кубка Стэнли
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Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» – «Вегас Голден Найтс».

Ставка: победа «Вегаса» за 2.75.

«В третьем матче «Вегасу» удалось притормозить «Эдмонтон». Всё вышло почти по голливудскому сценарию: победную шайбу забросили за 0,4 секунды до конца третьего периода — гол записали на Смита, но фактически она зашла от Драйзайтля. Макдэвид тоже не остался без очков, однако даже при счёте 0:2 «Голден Найтс» уверенно контролировали игру и умело её сушили.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В четвёртой встрече, скорее всего, будет похожая картина, так что команде Питера Дебура вряд ли снова придётся рассчитывать на автоголы от немецкого форварда. Главное — даже при том, что Пикард далеко не идеален, Скиннер играет ещё хуже. А если Пикард всё же выйдет, травма вполне может сказаться на его действиях. Эдин Хилл, несмотря на давление со стороны звёзд «Ойлерз», выглядит надёжнее своего визави.

Единственная серьёзная проблема «Вегаса» — возможное отсутствие Марка Стоуна. Но даже если он не сыграет, у команды из Лас-Вегаса достаточно глубины состава, чтобы компенсировать потерю.

Моя ставка: победа «Вегаса», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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