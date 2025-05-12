«Каролина» — «Вашингтон»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру Кубка Стэнли

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» – «Вашингтон Кэпиталз».

Ставка: победа «Вашингтона» за 4.10.

«Несмотря на сухую победу в третьем матче со счётом 4:0, «Каролина» явно начала проседать физически. Играть на максимальных скоростях у неё теперь получается лишь отрезками — а ведь именно это фирменный стиль команды Рода Бриндамора, за счёт которого она обычно добивается успеха в плей-офф. «Вашингтон» наверняка попытается этим воспользоваться. У столичных были хорошие моменты и в третьей игре, и в четвёртой их тоже будет достаточно. Чуть добавить в реализации — и «Харрикейнз» могут дрогнуть.

Пора бы уже проснуться Александру Овечкину. Даже при плотной опеке со стороны «ураганов» он смотрится неплохо, но без его голов «Кэпс» гораздо сложнее. Пока он остаётся лучшим снайпером команды — четыре шайбы в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, все они были заброшены в серии с «Монреалем».

У «Каролины» здорово проявляет себя Андрей Свечников — уже шесть голов в этом плей-офф. Однако даже с ним оборона «Вашингтона» вполне способна справиться.

Моя ставка: победа «Вашингтона», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».