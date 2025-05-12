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«Каролина» — «Вашингтон»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру Кубка Стэнли

«Каролина» — «Вашингтон»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру Кубка Стэнли
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Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» – «Вашингтон Кэпиталз».

Ставка: победа «Вашингтона» за 4.10.

«Несмотря на сухую победу в третьем матче со счётом 4:0, «Каролина» явно начала проседать физически. Играть на максимальных скоростях у неё теперь получается лишь отрезками — а ведь именно это фирменный стиль команды Рода Бриндамора, за счёт которого она обычно добивается успеха в плей-офф. «Вашингтон» наверняка попытается этим воспользоваться. У столичных были хорошие моменты и в третьей игре, и в четвёртой их тоже будет достаточно. Чуть добавить в реализации — и «Харрикейнз» могут дрогнуть.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пора бы уже проснуться Александру Овечкину. Даже при плотной опеке со стороны «ураганов» он смотрится неплохо, но без его голов «Кэпс» гораздо сложнее. Пока он остаётся лучшим снайпером команды — четыре шайбы в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, все они были заброшены в серии с «Монреалем».

У «Каролины» здорово проявляет себя Андрей Свечников — уже шесть голов в этом плей-офф. Однако даже с ним оборона «Вашингтона» вполне способна справиться.

Моя ставка: победа «Вашингтона», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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