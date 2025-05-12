Эксперты назвали фаворита РПЛ за два тура до финиша

В РПЛ лидеры сыграли матчи 28-го тура. По его итогам борьба за чемпионство максимально обострилась. «Краснодар» проиграл ЦСКА (0:1), а «Зенит» на выезде одержал непростую победу над махачкалинским «Динамо». Таким образом, южане теперь опережают петербуржцев на одно очко.

Шансы «быков» эксперты оценили в 1.80, а на зенитовцев можно поставить за 2.00.

«Краснодару» в оставшихся двух турах предстоит гостевой матч с «Оренбургом», который уже сегодня может потерять шансы остаться в элите, а также домашний матч с московским «Динамо». «Зенит» в ближайшем туре в гостях сыграет с «Ростовом», а завершит сезон на своём поле поединком с «Ахматом».