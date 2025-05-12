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Стали известны шансы «Вашингтона» сравнять счёт в серии с «Каролиной»

Стали известны шансы «Вашингтона» сравнять счёт в серии с «Каролиной»
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Во вторник, 13 мая, на льду стадиона «Леново Центр» в Роли состоится четвёртый матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз».

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Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу «ураганов».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Каролины» в основное время предлагается с коэффициентом 1.72, что приблизительно составляет 55% вероятности.

Победа «Вашингтона» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.05 — 24%.

Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.50 (21%)

В то же время аналитики прогнозируют, что четвёртый матч не получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.00.

Победа «Каролины» с учётом ОТ доступна за 1.42 (около 69% вероятности), итоговый успех «Вашингтона» доступен за 3.05 (31%).

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