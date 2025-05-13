Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Каролина» — «Вашингтон»: прогноз на четвёртый матч серии

«Каролина» — «Вашингтон»: прогноз на четвёртый матч серии
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на четвёртый матч между «Каролиной» и «Вашингтоном».

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 2.00.

Материалы по теме
«Локомотив» — «Трактор», первый матч. Ну, поехали!
«Локомотив» — «Трактор», первый матч. Ну, поехали!

Перед второй домашней игрой «Каролина» ведёт в серии 2-1, и «Вашингтон» снова вынужден догонять. Пока что серия складывается таким образом, что соперники выступают крайне внимательно, с полной самоотдачей в оборонительных действиях. Пусть четыре пропущенные шайбы в последнем матче вас не смущают — «столичные» тоже умеют здорово сдерживать оппонента.

Скорее всего, эта тенденция сохранится, поскольку противостояние переходит в ту фазу, когда цена ошибки и поражения становится крайне высокой. К слову, букмекеры теперь тоже склоняются к тому, что заброшенных шайб будет немного. А ведь в самом первом матче прогнозировали голевой парад. Сейчас вполне можно взять ТМ 5.5 шайбы. Коэффициенты приличные.

Пытаться выявить фаворита и назвать имя победителя становится трудно. С одной стороны, у «Каролины» преимущество в счёте и домашняя поддержка. Торопиться ей абсолютно некуда. С другой стороны, в прошлой игре было всего лишь второе поражение «Вашингтона» в основное время в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Столичный клуб ещё непременно включится.

Материалы по теме
«Реал Сосьедад» — «Сельта». Еврокубки клуб Захаряна увидит только во снах
«Реал Сосьедад» — «Сельта». Еврокубки клуб Захаряна увидит только во снах
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android