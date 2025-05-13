«Каролина» — «Вашингтон»: прогноз на четвёртый матч серии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на четвёртый матч между «Каролиной» и «Вашингтоном».

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 2.00.

Перед второй домашней игрой «Каролина» ведёт в серии 2-1, и «Вашингтон» снова вынужден догонять. Пока что серия складывается таким образом, что соперники выступают крайне внимательно, с полной самоотдачей в оборонительных действиях. Пусть четыре пропущенные шайбы в последнем матче вас не смущают — «столичные» тоже умеют здорово сдерживать оппонента.

Скорее всего, эта тенденция сохранится, поскольку противостояние переходит в ту фазу, когда цена ошибки и поражения становится крайне высокой. К слову, букмекеры теперь тоже склоняются к тому, что заброшенных шайб будет немного. А ведь в самом первом матче прогнозировали голевой парад. Сейчас вполне можно взять ТМ 5.5 шайбы. Коэффициенты приличные.

Пытаться выявить фаворита и назвать имя победителя становится трудно. С одной стороны, у «Каролины» преимущество в счёте и домашняя поддержка. Торопиться ей абсолютно некуда. С другой стороны, в прошлой игре было всего лишь второе поражение «Вашингтона» в основное время в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Столичный клуб ещё непременно включится.