«Севилья» — «Лас-Пальмас»: прогноз и ставки на матч

13 мая в матче 36-го тура испанской Примеры «Севилья» примет «Лас-Пальмас». Встреча пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Севильи» предлагается с коэффициентом 1.90, что равно приблизительно 52% вероятности.

Победа «Лас-Пальмаса» оценивается коэффициентом 4.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Севилья» — «Лас-Пальмас» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.