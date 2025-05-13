«Севилья» — «Лас-Пальмас»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу Ла Лиги «Севилья» — «Лас-Пальмас».

Ставка: обе забьют за 1.88.

Заряженный желанием избежать вылета, «Лас-Пальмас» проиграл только 5 из 10 последних матчей чемпионата Испании. Все встречи, в которых уступил, получились близкими по счёту. Немного больше везения и ошибок соперников, и эти встречи вполне могли бы завершиться по-другому.

«Лас-Пальмасу» не хватает ресурсов, но с желанием и самоотдачей у него полный порядок. Активно идёт вперёд, старается доставить соперникам как можно больше неприятностей. Забить не смог только в двух из восьми последних матчей чемпионата Испании — «Атлетику» из Бильбао и «Райо Вальекано».

У «Севильи» слаженности в оборонительных действиях намного меньше, чем у басков и мадридцев. В восьми последних встречах первенства она пропустила 13 мячей. Ошибки начинают обретать хронический характер. Даже в меньшинстве «Сельта» смогла забить красно-белым два гола.

Как минимум один мяч должен суметь соорудить и «Лас-Пальмас». Впрочем, он и сам не славится крепкой защитой. В 35 встречах Примеры пропустил 57 голов — больше только у замыкающего турнирную таблицу «Вальядолида». Вот он, шанс севильцев прервать свою ужасную серию и обезопаситься от понижения в дивизионе.